Una elisuperficie per l’ospedale Carlo Urbani: approvato l’atto in giunta comunale

JESI - Un passo avanti verso la realizzazione di un’elisuperficie nelle vicinanze dell’ospedale Carlo Urbani. Infatti il Comune ha già approvato in giunta l’atto con cui si ritiene di forte interesse pubblico trovare un punto di atterraggio e decollo di elicotteri nell’area di sua proprietà a ridosso dell’ospedale. Ora non resta che presentare la proposta e attivare tutti i passaggi per la realizzazione. Un iter molto complesso, ma che comunque è stato attivato.

I passaggi

Sono tre i passaggi propedeutici per raggiungere l’obiettivo. Il primo: ottenere la richiesta di iscrizione alla rete regionale elisuperfici Marche ai fini della predisposizione dello studio aeronautico necessario e propedeutico al processo di autorizzazione da parte di Enac. Il secondo: la richiesta all’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona affinché, nell’ambito dell’attività di progettazione dell’spedale di comunità e della casa della comunità nell’area di proprietà comunale, condivida con il Comune una soluzione che, oltre a garantire adeguati spazi a parcheggio a servizio dell’ospedale, tenga conto anche della possibile localizzazione dell’elisuperficie. Infine, il terzo: la proposta al Consiglio Comunale, in caso di fattibilità tecnica riguardo la localizzazione dell’elisuperficie nell’area indicata, di inserire il relativo progetto nel programma triennale delle opere pubbliche, individuando le necessarie coperture finanziarie.