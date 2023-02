Lo schermidore dorico Tommaso Marini tra le identità da indovinare nello show di Amadeus

ANCONA - «Buonasera a tutti, mi chiamo Tommaso, ho 22 anni e vengo da Ancona». Così Tommaso Marini, campione del mondo di fioretto, si è presentato ieri sera (2 febbario) alle due concorrenti de I Soliti Ignoti, programma condotto da Amadeus e in onda tutte le sere su Rai1 dopo il tg. L’identità dell’atleta dorico è stata subito indovinata per il valore di 5mila euro. Non è stato difficile, infatti, intuire quale, tra le professioni indicate, fosse quella del marchigiano. Non per niente, quale indizio, Tommaso si è presentato in studio con la tradizionale tuta degli atleti appartenenti alle forze dell’ordine (nel suo caso Polizia di Stato). Ma anche il pubblico in sala lo aveva riconosciuto, tanto che alla conferma del «sì, sono io il campione del mondo di fioretto» è partito un applauso scrosciante che ha investito tutto lo studio televisivo.