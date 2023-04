Caos in strada durante la Pasquetta, risse e minacce tra giovani: alcuni di loro finiscono in ospedale

ANCONA - Lunedì di Pasquetta movimentato con risse e giovani in ospedale. E' quanto accaduto nelle scorse ore al Piano ed in via Castellano dove polizia e carabinieri sono dovuti intervenire per sedare due risse tra giovani.

Lungo via Castellano un ragazzo di 30 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito al volto. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale a bordo dell'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Sul posto la polizia. Il secondo episodio invece è avvenuto in zona Piano: a farne le spese un 28enne trasportato al nosocomio cittadino con delle profonde ferite. Sul posto i carabinieri e gli operatori della Croce Gialla.