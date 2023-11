«Volevo rivenderle in strada», ladro fermato all'uscita del supermercato: nello zaino ha 3 bottiglie di scotch

ANCONA - Entra in un supermercato di via Giordano Bruno, si dirige verso la corsia dei super alcolici e ruba da uno scatolone tre bottiglie di scotch. Dopo averle nascoste nello zaino tenta di uscire dall'esercizio commerciale ma viene bloccato da una guardia giurata. E' quanto successo nel tardo pomeriggio di ieri.

L'uomo, dopo aver rubato le bottiglie, si è diretto verso la corsa senza acquisti convinto di non essere stato scoperto. La guardia giurata però, insospettita dal suo atteggiamento, lo ha bloccato in attesa dell'arrivo della polizia. Il 35enne agli agenti ha detto di aver rubato la merce con l'intenzione di rivenderla in strada. Per lui è scattata la denuncia per furto mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari.