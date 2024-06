La droga è nascosta nei barattoli...di miele. Sequestrati anche bilancini e grinder: 46enne in arresto

ANCONA - Viene fermato a bordo della sua auto e sorpreso con alcune singarette contenenti marijuana. In casa poi nasconde circa tre etti della stessa droga e di hashish. Per lui, un uomo di 46 anni, è scattato l'arresto

Il fatto

Il controllo, nella giornata di ieri, è stato effettuato dai militari del NORM della Compagnia Carabinieri di Ancona - Sezione Radiomobile. L’operazione è scattata quando gli operatori, nel transitare lungo via Flaminia ad Ancona, hanno fermato un'autovettura guidata da un 46enne italiano. Durante il controllo del veicolo, i carabinieri hanno trovato quattro sigarette artigianali contenenti marijuana. Successivamente è stata perquisita la sua abitazione più approfondito presso l'abitazione con i militari che hanno trovato e sequestrato un ulteriore quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana, per un peso complessivo di 326 grammi, nascoste in alcuni barattoli di miele. Inoltre i carabinieri hanno trovato due bilancini di precisione, diversi grinder e coltelli intrisi di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento.

L'uomo è stato condotto al Comando Provinciale Carabinieri del Capoluogo Dorico per le formalità di rito. Al termine di queste, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata odierna, l'arresto è stato convalidato e l’uomo ha ottenuto il patteggiamento.