Gira per la città nonostante l'espulsione dall'Italia, tenta la fuga ma viene bloccato e arrestato

ANCONA - Era stato espulso dal territorio italiano ma lui, un 35enne romeno, girava tranquillamente in città, in barba al provvedimento emesso dal questore. Durante la notte gli agenti della polizia dorica lo hanno rintracciato mentre passeggiava in via Marsala.

Durante il controllo è emerso che l'uomo era stato espulso per cinque anni con il rimpatrio attraverso lo scalo di Fiumicino, a Roma. Gli agenti hanno quindi deciso di accompagnarlo in Questura per tutti gli accertamenti del caso. A quel punto il 35enne ha tentato la fuga, durata soltanto alcuni metri. I poliziotti lo hanno bloccato ed arrestato.