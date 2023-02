Ubriaco crea scompiglio alla Mensa "Padre Guido", arriva la polizia ma lui non si placa: 27enne nei guai

ANCONA - Crea scompiglio alla mensa di "Padre Guido" suonando insistentemente il campanello nonostante il servizio fosse terminato ormai da tempo. Poi, all'arrivo della polizia, invece di calmarsi continua a molestare i presenti con degli insulti. E' quanto accaduto ieri pomeriggio.

Sul posto gli agenti della Squadra Volanti di Ancona che inizialmente non sono riusciti a placarlo. Lui, un 27enne somalo, ha continuato il suo show urlando parole incomprensibili ai poliziotti. Visibilmente ubriaco è stato accompagnato in Questura e, alla luce del suo comportamento, sanzionato dagli agenti per ubriachezza molesta.