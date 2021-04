Incidente sul lavoro, precipita da 5 metri d'altezza: in eliambulanza al pronto soccorso

L'uomo stava lavorando all'interno di un cestello elevatore per svolgere dei lavori fuori da un capannone. E' volato da 5 metri d'altezza. Si è alzato in volo Icaro per soccorrerlo

Un operaio questa mattina intorno alle 10 del mattino è precipitato da cinque metri d'altezza mentre lavorava all'esterno di un capannone in via Francesco Crispi, nella frazione di Osimo Stazione.

L'uomo avrebbe perso l'equilibrio per cause ancora da accertare mentre si trovava all'interno di un cestello elevatore per eseguire un intervento di riqualificazione della struttura esterna. Dopo aver fatto un volo di cinque metri ha sbattuto la testa. Il macchinario per fortuna avrebbe attenutato la caduta e il lavoratore sarebbe rimasto sempre vigile fino all'arrivo dei soccorsi. Poco dopo la caduta, infatti, si è alzata in volo l'eliambulanza Icaro, atterrata vicino al piazzale dove è avvenuto il terribile incidente. Sul posto anche l'ambulanza del 118 partita dall'ospedale di Osimo e una pattuglia della polizia di Osimo. L'operaio è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per sospetti politraumi.