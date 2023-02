Verdi, 5Stelle e Altra Idea di Città verso l’accordo programmatico: c’è aria di terzo polo per le comunali 2023

ANCONA - Si susseguono gli incontri tra i vertici locali dei Verdi, Movimento 5 Stelle e Altra Idea di Città. Sul tavolo un possibile accordo, ormai quasi certo, tra le tre liste per la sottoscrizione di una federazione da schierare alle prossime elezioni comunali. Nella fattispecie si andrebbe a creare un terzo polo che si servirebbe anche dell’aiuto di ulteriori liste civiche. Resta, però, da sciogliere il rebus sul nome del candidato sindaco.

Il nodo

Francesco Rubini, candidato sindaco per la lista Altra Idea di Città, è in campo da mesi. Ha iniziato la sua campagna elettorale subito dopo l’estate. Mentre i Verdi hanno comunicato solo qualche giorno fa la disponibilità di Roberto Rubegni, ex Ad di Anconambiente. Per i 5 Stelle, invece, il candidato sindaco sarebbe il consigliere comunale Andrea Vecchietti. Quindi le ipotesi sono due: o si trova una sintesi tra i tre rispettivi candidati, oppure bisogna cercare una figura all’esterno del perimetro dei tre partiti. E da giorni l’ipotesi più accreditata è quella dell’ex Rettore della Politecnica delle Marche, Sauro Longhi. Nome che nessuno conferma, ma nemmeno smentisce. «Sicuramente è una figura di alto profilo» commenta Caterina Di Bitonto, commissario cittadino dei Verdi. Per il Movimento 5 Stelle priorità assoluta al programma: «prima troviamo l’accordo sul piano programmatico - dice l’onorevole Giorgio Fede, coordinatore regionale dei pentastellati - poi parleremo del candidato sindaco».

La campagna elettorale

Intanto il tempo passa e le forze in campo sembrano, però, ancora ferme ai blocchi di partenza. Vero che ancora non c’è nemmeno la data delle elezioni. Ma salvo qualche scintilla tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra, la campagna elettorale appare piuttosto spenta. Strategia? Probabile. Questo è il momento in cui di solito si affina la tattica e si pianifica l’azione. Poi, alle prime margherite, scattano i banchetti e la caccia al voto. Il resto è pura entropia elettorale. Quindi meglio conservare le energie per quando serviranno.