Corre di notte urlando: «I love Cristo!», poi non vuole lasciare l’ambulanza

ANCONA - Corre lungo via del Conero urlando «I love Cristo!», gli automobilisti chiamano i soccorsi. L'uomo, circa 30 anni (sprovvisto di documenti) è stato portato a Torrette da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che lo ha avvicinato all'altezza dell'incrocio con via Santa Margherita.

Arrivato in ospedale, l’uomo non voleva più abbandonare il mezzo di soccorso ed è stato fatto scendere con difficoltà. Poi è stato affidato ai medici per gli accertamenti del caso.