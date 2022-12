L’INCHIESTA | Payback, inizia la battaglia: si costituisce l’Associazione Fornitori Ospedalieri delle Marche

Sono ore concitate per il mondo della sanità regionale. Da una parte gli uffici tecnici che hanno appena inviato i conteggi per il ripiano dello sforamento dei tetti di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici. Dall’altra i fornitori che danno il via alla class action