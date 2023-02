Anziana malata di Alzheimer si allontana da casa, trovata a vagare in strada in stato confusionale

JESI - Paura per un’anziana malata di Alzheimer. La donna si è allontanata da casa questa mattina (10 febbraio) intorno alle 6,30 approfittando di un momento di distrazione di sua figlia. E’ uscita con gli abiti con cui si era poco prima svegliata e, nel freddo pungente dell’alba, ha cominciato a vagare per la città. Fortunatamente è stata notata da una pattuglia dei carabinieri in servizio di perlustrazione. I militari si sono subito avvicinati alla donna e hanno instaurato un primo dialogo. L’hanno prontamente messa in sicurezza dentro l’auto provvedendo a riscaldare l’abitacolo. Dopo averla rassicurata sono riusciti ad ottenere alcune informazioni utili per ricondurla all’abitazione dove ha potuto riabbracciare la figlia che ha voluto ringraziare i due militari sottolineandone l’umanità e la gentilezza.