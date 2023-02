Acquista uno smart watch online, ma è una truffa. I carabinieri smascherano il responsabile

FABRIANO - La foto di un Apple Watch in bella mostra su un sito internet. Un fabrianese di 25 anni è caduto nella trappola di un uomo, un 40enne della provincia di Fermo, che adescava le vittime tramite la vendita fasulla di prodotti online. Il prezzo particolarmente basso dello smart watch fake (360 euro) ha attirato l’attenzione del ragazzo. Dopo un breve scambio di messaggi col presunto venditore la transazione si è chiusa. Ma al momento dell’arrivo del pacco il fabrianese si è trovato di fronte ad una brutta sorpresa. L’Apple watch non è mai arrivato, e del venditore nessuna traccia. Così il giovane ha raggiunto i Carabinieri della stazione locale di Sassoferrato per denunciare l'accaduto. I militari, dopo lunga indagine informatica, hanno denunciato per truffa il quarantenne della provincia di Fermo.