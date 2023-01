Carabinieri Forestale Marche: nel 2022 un reato e mezzo al giorno. Al primo posto l’inquinamento ambientale

ANCONA - I reati ai danni dell’ambiente sono ancora un numero troppo alto, sebbene in calo rispetto al 2021. Il bilancio delle attività messe in campo dal Comando Regionale Marche dei Carabinieri Forestale per il 2022 si chiude con 60.797 controlli svolti su tutta la regione per un totale di 519 illeciti penali accertati (un reato e mezzo al giorno) e 471 persone denunciate. Al primo posto tra i reati ambientali più commessi ci sono quelli nell’ambito di abbandono rifiuti e inquinamento idrico.

I dati

I dati illustrati dal Comandante regionale Generale di brigata Gianpiero Andreatta hanno mostrato anche un elevato numero di illeciti amministrativi compiuti nel 2022: ben 2.031 per un importo di 1.122.426 euro. Mentre l’azione di contrasto ai traffici e smaltimenti illeciti di rifiuti, alle discariche e all’inquinamento è stata svolta attraverso 3.651 controlli e ha consentito di accertare 136 reati e 2\19 illeciti amministratici per un importo di 393.472 euro. «L’abbandono e lo smaltimento illecito dei rifiuti - ha spiegato il Comandante Andreatta - rappresentano una delle maggiori criticità ambientali. In particolare l’aumento dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili, grazie anche alle misure economiche messe in campo dallo Stato, ha avuto come conseguenza un aumento dei rifiuti speciali, costituiti da inerti di demolizione da parte di alcune imprese del settore edile».

Tutela del territorio

Inoltre gravi illegalità sono emerse nell’ambito del maltrattamento animale e ai danni della flora e della fauna selvatica. A seguito dei 16.906 controlli svolti, sono stati accertati 87 reati e 608 illeciti amministrativi per un importo di 273.875 euro. Il maltrattamento animale e il bracconaggio sono al secondo posto dei reati ambientali più diffusi. Come ogni anno, dunque, numerosi sono stati i controlli riguardo la tutela del territorio: in totale 26.267 che hanno portato all’accertamento di 108 reati e 463 illeciti amministrativi per un importo di 146.960 euro. Mentre nell’ambito della prevenzione e monitoraggio del territorio finalizzato al contrasto degli incendi boschivi sono stati oltre 2.700 i controlli. Nel 2022 sono stati, infatti, registrati ben 49 incendi boschivi che hanno interessato una superficie di circa 73 ettari.