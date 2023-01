Al volante ubriaco, fermato un 28enne: denunciato e patente ritirata

FALCONARA MARITTIMA - La notte scorsa i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, nel corso di un’attività volta alla prevenzione stradale, hanno fermato un uomo alla guida della sua automobile, un’Audi. Il giovane, un 28enne residente a Falconara, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 1,40 g/L. Per lui è subito scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.