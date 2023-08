Humanity 1 verso Ancona con 106 naufraghi, la conferma dell'equipaggio

ANCONA - La nave Humanity 1 sbarcherà ad Ancona 106 persone salvate dal mare in due diversi interventi. Dopo l'anticipazione di ieri da parte del sindaco Daniele Silvetti (VIDEO QUI), la stessa ong Sos Humanity ha confermato il porto di dorico come scalo assegnato per lo sbarco. A bordo ci sono anche 20 minori non accompagnati. La nave è chiamata a percorrere una distanza di 1.400 chilometri dal punto di soccorso.