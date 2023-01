«La camera è troppo cara», lite furibonda in hotel tra ospiti e titolare. Feriti due carabinieri

OSIMO - Lite furibonda tra i ospiti e direttore dell'hotel. Causa, il prezzo del pernottamento ritenuto troppo alto. In albergo sono dovuti intervenire i carabinieri. E' sucesso all'Aspio e due militari hanno perfino rimediato percosse da uno dei due clienti, un ragazzo di 35 anni campano. Entrambi i militari sono stati refertati in pronto soccorso con 3 giorni di prognosi. Secondo la ricostruzione de Il Corriere Adrico, l'uomo è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiali e lesioni, l'altro ospite è stato denunciato.