«La camera è troppo cara», lite furibonda in hotel tra ospiti e titolare. Feriti due carabinieri

OSIMO - Lite furibonda tra i ospiti e direttore dell'hotel. Causa: il prezzo del pernottamento ritenuto troppo alto. In albergo sono dovuti intervenire i carabinieri. E' sucesso nei giorni scorsi all'Aspio e, secondo la ricostruzione del Corriere Adriatico, due militari hanno perfino subìto percosse da uno dei due clienti, un ragazzo di 35 anni campano. Entrambi sono stati refertati in pronto soccorso con 3 giorni di prognosi. L'uomo è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L'altro ospite è stato denunciato.