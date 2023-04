Entra nell'hotel ed inizia a chiedere soldi: «La mafia mi sta inseguendo». Nello zaino ha della droga e finisce nei guai

ANCONA - Entra nella hall di un hotel di piazza Rosselli ed inizia a molestare i presenti chiedendo del denaro. Sul posto deve intervenire la polizia e lui, un 24enne italiano, finisce nei guai. E' successo ieri sera.

Il giovane agli agenti ha detto di essere inseguito da una qualche associazione mafiosa e di aver perso i propri documenti. I poliziotti lo hanno perquisito ed hanno trovato circa 27 grammi di marijuana, nascosti in una tasca ed all'interno dei suoi bagagli. La droga è stata sequestrata ed il 24enne è stato sanzionato per la detenzione della sostanza stupefacente per uso personale.