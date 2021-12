Lei era il palo, gli altri due facevano razzia: in manette la banda dei ristoranti

I carabinieri di Numana hanno arrestato tre persone ritenute responsabili di ben 9 furti in ristoranti e pizzerie. I colpi erano stati effettuati in locali di Numana e Ancona tra settembre e ottobre. Il trio, composto da un 26enne italiano, un 24enne romeno e una 25enne domenicana, dovrà rispondere di concorso in furti aggravati.

L’inchiesta “Hexagon” è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona e si è conclusa dopo tre mesi di indagini. Secondo gli investigatori, mentre la donna faceva da palo, gli altri due entravano nei locali per rubare i soldi custoditi nelle casse, smartphone e dispositivi elettronici. Il bottino complessivo, secondo una stima, ammonta a circa 10mila euro di valore. Le contestazioni riguardano il raid, effettuati o tentati, in 7 pizzerie di Numana e un supermercato di Ancona. In un caso è stato rubato anche uno scooter Hexagon, da cui il nome dell’operazione.