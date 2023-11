Fumano e nascondono (poi consegnano) hashish: tre identificati mentre passeggiavano in centro

ANCONA - Un 20enne bengalese è stato fermato dalla polizia mentre paseggiava fumando hashish. Ha consegnato lui spontaneamente un piccolo involucro in plastica con altra sostanza dello stesso tipo. La sigaretta era composta da 0,50 grammi di stupefacente. Nell'unvolucro c'erano altri 0,65 grammi

Un trentenne è stato identificato in piazza Ugo Bassi con 0,30 grammi di hashsh al seguito, così come un 25enne in piazza del Papa, che ha consegnato ai poliziotti un involucro di plastica nascosto negli slip, del peso di circa 0,50 grammi.