Droga in camera da letto: una giovane 19enne nasconde mezzo panetto di hashish in uno zaino

ANCONA - Nasconde mezzo panetto di hashish in uno zainetto in camera da letto: una ragazza di 19 anni è finita nei guai dopo che gli agenti della squadra Mobile dorica giovedì hanno eseguito una perquisizione in casa. La 19enne era già attenzionata dai poliziotti a seguito di numerosi servizi di osservazione e pedinamento. La droga, circa 35 grammi, erano nascosti in uno zaino in camera da letto. La ragazza, all’esito delle attività di rito, è stata sanzionata amministrativamente e segnalata alla locale Prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti.

Il giorno prima, mercoledì, le Volanti hanno pattugliato il parco Pacifico Ricci, in via Pergolesi. Vicino al campo da basket è stato identificato un ragazzo di 25 anni, originario del Gambia. Quest’ultimo, alla vista delle forze dell’ordine, ha provato a disfarsi di un involucro di cellophane che aveva in tasca, gettandolo a terra. L’oggetto, tuttavia, è stato immediatamente ritrovato. All'interno c'era della marijuana con tabacco, per un peso complessivo di circa 3 grammi. Per questo al giovane è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’art. 75 d.p.r. 309/1990.