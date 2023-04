Hashish nel locale e ordini di carcerazione: i controlli di Pasqua della polizia

SENIGALLIA - Hashish abbandonato in un locale nel senigalliese, sostanza sequestrata. I controlli della polizia nel periodo pasquale hanno portato anche a un avviso orale per un pregiudicato già arrestato perché in possesso di oltre 100 grammi di cocaina. Provvedimento di carcerazione per un 50enne dell’entroterra senigalliese, in seguito a una serie di condanne.

Nel corso dei controlli , nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dell’uso di stupefacenti, gli agenti hanno effettuato specifici accertamenti sui veicoli utilizzati per lo spostamento dei giovani verso un noto locale pubblico all’interno del quale sono stati rintracciati, abbandonati, diversi involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish che sono state sottoposte a sequestro.