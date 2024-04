Lo fermano con la cocaina in tasca, in casa aveva quasi due chili di droga: arrestato trafficante pluripregiudicato

ANCONA – Lo hanno trovato in zona Tavernelle con una dose di cocaina. Sembrava essere un tossicodipendente intento a rientrare a casa dopo aver acquisito una dose. Ma il suo atteggiamento, unito alle risposte evasive e contraddittorie date alle domande che gli erano state rivolte dai militari, ha spinto le Fiamme Gialle a procedere con una perquisizione domiciliare. Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha così nei giorni scorsi ritrovato a casa dell’uomo, già noto alle forze dell'ordine, 1,7 kg di sostanze stupefacenti: 14 panetti di hashish, una busta di cellophane con 297 grammi di marijuana nonché svariato materiale per il confezionamento e per il taglio. Droga che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 17.000 euro.

Due dei panetti rinvenuti, in particolare, sono costituiti da una sostanza nota tra le nuove generazioni come 'dry hashish', qualità di stupefacente sottoposta a specifici processi di lavorazione che ne potenziano l’effetto sul consumatore. Nel corso dell’intervento è stato inoltre sequestrato il telefono cellulare in possesso dello spacciatore, al fine di procedere con gli approfondimenti del caso volti a ricostruire le fonti di approvvigionamento e la relativa filiera dello spaccio. L'uomo è stato dapprima posto ai domiciliari, e successivamente portato nel carcere di Ancona.