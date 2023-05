Giovanissimi con hashish e marijuana, identificati in cinque

SENIGALLIA - Controlli del fine settimana a Senigallia. I carabinieri hanno identificato cinque persone trovate in possesso di droga per uso personale. Uno è un ragazzo 17enne di Senigallia, trovato con 2,50 grammi di hashish. Identificati anche due giovani di 17 e 18 anni residenti in provincia di Pesaro, trovati in possesso rispettivamente di circa 1 grammo e 5 grammi di hashish. L'altro è un 22enne residente in provincia di Ancona, trovato in possesso di uno spinello e una dose di hashish. Infine è stato controllato un 18enne residente in provincia di Pesaro trovato in possesso di 1,50 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata amministrativamente e i giovani sono stati segnalati alle rispettive Prefetture di residenza come assuntori di sostanza stupefacente.