Chiede informazioni, ma vede i poliziotti e si nasconde dietro al bus: hashish nel marsupio

Chiedeva informazioni a un passante in piazza Rosselli, o così sembrava. Quando il 19enne indiano ha visto avvicinarsi i poliziotti, ha provato a nascondersi dietro a un autobus. Alla richiesta di spiegazioni, il giovane ha detto in inglese stentato che cercava di chiedere al passante dove si trovasse una pizzeria. Durante il controllo, tuttavia, gli agenti della squadra volanto hanno trovato nel suo marsupio un piccolo involucro di hashish. Sostanza sequestrata, per lui è scattata la segnalazione.

Durante la serata di controlli, i poliziotti hanno controllato complessivamente 15 esercizi commerciali e circa 50 persone.