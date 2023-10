Hashish in tasca, il resto della droga era nella borsa termica: pusher arrestato

FALCONARA - Aveva una dose di hashish nascosta nella tasca dei pantaloni, oltre a 300 euro. Nei guai un 59enne extracomunitario, arrestato dai carabinieri. In casa, dentro una borsa termica, sono state trovate altre 5 dosi oltre a bilancino di precisione e materiale da taglio. Il peso complessivo della droga sequestrata è di 23 grammi



L'uomo, già nel 2015, era stato arrestato per la violazione della normativa sugli stupefacenti. Dopo la misura cautelare dei domiciliari, il 59enne è stato sottoposto a processo per direttissima ed è tornato in libertà con l'obbligo di firma durante i fine settimana.