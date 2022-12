Hashish in casa, il viavai tradisce l'inquilino: scatta il controllo dei carabinieri

FABRIANO - I carabinieri della Compagnia sono stati impegnati in una serie di controlli straordinari, con più pattuglie, per prevenire i furti. Nel corso di un controllo in una frazione, i militari in borghese hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un'abitazione. Di conseguenza è scattato un controllo da parte dell'aliquota Radiomobile. In casa sono stati rinvenuti, ben visibili all'ingresso, oltre 4 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e un 24enn del posto è stato segnalato alla prefettura come assuntore.