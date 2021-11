Hashish e migliaia di euro in macchina: arrestato un uomo sul lungomare

Duecento grammi di hashish (distribuiti in vari involucri) e diverse migliaia di euro trovati nella sua auto in seguito ad una perquisizione operata dagli agenti di Polizia sul lungomare Marconi. Sono scattate le manette, nei giorni scorsi, per un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, che aveva attirato l’attenzione delle volanti senigalliesi.

Con fare sospetto, già in zona Saline e centro storico, aveva incontrato diversi soggetti considerati abituali consumatori di stupefacenti tanto da rendere necessario un controllo immediato. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti gli attrezzi per il confezionamento della droga. Il Gip ha convalidato l’arresto applicando la misura dei domiciliari.