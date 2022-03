Hashish in casa e spinello in auto: scattano denuncia e segnalazione

SENIGALLIA - Una denuncia e una segnalazione per droga: i carabinieri hanno scoperto due ragazzi del posto in possesso di stupefacente. Il primo è un 21enne sorpreso mentre passeggiava a piedi da solo in zona Molino. Durante il controllo i militari hanno trovato due spinelli che nascondeva nelle tasche mentre, da un controllo più approfondito, è emerso che in casa teneva 17 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Per questo è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Sempre ieri, a Montemarciano, è stato sorpreso un 22enne mentre fumava una canna all’interno dell’auto parcheggiata. Il giovane è stato segnalato come assuntore alla prefettura di ancona e inoltre gli è stata ritirata la patente di guida.