Droga nascosta nelle sigarette: nei guai due ragazzi

Droga nel pacchetto di sigarette e in casa. Finiscono nei guai due 19enni di Monte San Vito. I carabinieri di Senigallia, ieri all’1 di notte, durante un posto di blocco in via Gabella, hanno controllato un’auto con a bordo due ragazzi. Il loro atteggiamento ha insospettito i militari che hanno approfondito la cosa procedendo con una perquisizione.

Il guidatore aveva una dose di hashish nascosta in un pacchetto di sigarette, mentre il passeggero ne aveva una nascosta nella tasca dei pantaloni. In seguito i carabinieri hanno controllato le abitazioni dei due giovani e, in quella del conducente, hanno trovato altro stupefacente. Nella mansarda, infatti, aveva nascosto 1,5 grammi di hashish in una scatola per mascherine. Sono stati entrambi segnalati al prefetto come assuntori di droga e al conducente è stata ritirata la patente.