Sessanta ovuli di hashish negli slip: pusher condannato per la quinta volta

FALCONARA - Nascondeva negli slip 66 ovuli di hashish: venerdì sera un nigeriano di 34 anni è stato sorpreso dai carabinieri della Tenenza con la droga da spacciare nel sottopasso di Villanova. I militari, nell’ambito di un servizio nel quale sono stati identificati e controllati in zona stazione circa venti persone di origine straniera, lo hanno bloccato mentre si aggirava per i corridoi del sottopassaggio in attesa di cedere la sostanza stupefacente. Alla vista degli agenti ha provato a dileguarsi ma questi lo hanno raggiunto in fretta e perquisito scoprendo così la droga nelle mutande.

Il 34enne, che si trova in Italia da più di sei anni, è stato così arrestato e portato nella camere di sicurezza della Tenenza. Al termine dell’interrogatorio il Giudice, considerando la presenza di quattro condanne per droga inflitte nel 2016, 2017, 2019 e 2021, i gravi indizi di colpevolezza e la recidiva specifica per il reato di spaccio, al termine dell’udienza di convalida ha disposto il trasferimento nel carcere di Montacuto. A quanto dicono i carabinieri davanti al giudice il nigeriano avrebbe detto di non capire l’italiano ed è servito l’intervento di un interprete per concludere l’udienza, «mentre - riportano sempre i militari - con loro era stato tutt’altro che taciturno, tempestandoli di domande su quando sarebbe di nuovo tornato libero e se poteva fumare all’interno della stanza». Alla fine il giudice lo ha condannato ad una reclusione di 2 anni e mezzo ed una multa di oltre 2mila euro. Al termine della pena sarà rimpatriato nel suo paese.