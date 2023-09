Nasconde hashish nella borsa, vede i poliziotti e va in panico: ragazzina di 16 anni nei guai

JESI- Una sedicenne trovata con hashish e 71 persone identificate nell’ambito dei controlli antidroga effettuati nei luoghi più a rischio dai poliziotti del Commissariato di Jesi coordinati dal Dirigente Vice Questore Paolo Arena. Ieri pomeriggio in via Agnelli, personale delle volanti e di polizia giudiziaria, hanno notato lungo la carreggiata tre giovani, visibilmente preoccupati alla loro vista. Chieste di fornire le loro generalità, i tre ragazzi hanno detto di essere sprovvisti dei documenti. Ipotizzando che potessero nascondere stupefacenti, i tre sono stati perquisiti. All’interno della borsa di una ragazza di 16 anni i poliziotti hanno infatti trovato un pezzo di hashish avvolto nel cellophane del peso complessivo di 2,72 grammi. Si è proceduto quindi alla contestazione amministrativa per uso personale di stupefacenti, al sequestro e alla segnalazione alla Prefettura. Negativa invece la perquisizione per gli altri due giovani.