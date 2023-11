Nascondeva l'hashish in una borsa ancorata al materasso, denunciato 30enne

ANCONA – Una borsa, ancorata al materasso, che celava al suo interno un etto di hashish. La scoperta è stata fatta nella giornata di ieri dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, che hanno denunciato un trentenne alla locale Procura della Repubblica, al termine di un’indagine condotta dagli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile dorica.

Dopo un appostamento, le forze dell’ordine hanno fermato il giovane mentre camminava lungo le vie della città, procedendo con la perquisizione personale e poi all’interno della sua abitazione. Qui, in una borsa agganciata al materasso, la Polizia ha trovato circa un etto di sostanza stupefacente, suddivisa e contenuti in tre involucri in cellophane, oltre a due bilancini di precisione, ritagli di cellophane di forma circolare, e a due coltelli con lama annerita e sporca di hashish.

La scoperta ha fatto pertanto scattare la denuncia nei confronti del trentenne, che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.