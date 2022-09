Ingoia hashish, corsa al pronto soccorso per il bambino di un anno

ANCONA - Ingoia dell’hashish e finisce al pronto soccorso del Salesi. Paura per il bambino di appena un anno. E’ successo a Civitanova Marche, per cause ancora in corso di accertamento.

Il caso, riportato da Il Corriere Adriatico, è avvenuto lo scorso fine settimana. E’ stato il papà a portare il piccolo, inizialmente all’ospedale di Civitanova, spiegando che il piccolo aveva ingerito la sostanza. Il bambino è quindi stato trasferito ad Ancona, mentre la procura sta vagliando la posizione dei genitori.