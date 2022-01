Hashish e marijuana nel parcheggio del centro commerciale, nei guai 3 giovani

SENIGALLIA - Alla vista dei carabinieri hanno tentato di disfarsi dello stupefacente, lanciando un involucro dal finestro della loro auto in sosta. Si tratta di tre giovani, presenti nella giornata di ieri nel parcheggio del Centro Commerciale "Il Maestrale". Nell'involucro i carabinieri di Senigallia hanno trovato 11 dosi di hashish e 5 di marijuana. Uno di loro è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre gli altri due sono stati segnalati alla Prefettura di Ancona come assuntori.

A Montemarciano invece, durante un controllo all'interno di un locale che si trova a Marina, è stato identificato un giovane che nascondeva una dose di hashish. Il ragazzo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e quindi, oltre alla segnalazione alla Prefettura come assuntore, è stato anche denunciato.