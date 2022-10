Halloween, c’è il Zucca Day di Campagna Amica: biodiversità in mostra, consigli di cucina e corsi di intaglio

ANCONA - Vellutata o al forno, cremosa sui risotti o sui primi, in padella o semplicemente decorative la zucca è la regina dell’autunno in cucina e, in vista di Halloween, sarà protagonista delle feste a tema nei mercati di Campagna Amica di tutta la regione che si terrà sabato 29 ottobre con iniziative per i bambini, laboratori di intaglio, biodiversità in esposizione, ricette dolci o salate per utilizzare al meglio questo gustoso ortaggio ricco di proprietà nutritive e antiossidanti. «Intanto, occhio al prezzo - spiegano da Coldiretti Marche – perché l’iva è ridotta al 4% per le zucche ma solo per quelle commestibili mentre in commercio se ne trovano varietà che sono esclusivamente decorative. In questo caso l’aliquota iva è al 22%”. Una precisazione importante che arriva direttamente con circolare dell’Agenzia delle Entrate in vista dello Zucca Day di Campagna Amica».

Gli appuntamenti

A Pesaro Mercato all’aperto in Via Lombardia dalle 9 alle 12, mentre ad Ancona gli stand si troveranno al Mercato Dorico di via Martiri della Resistenza dalle 8,30 alle 13. A Macerata: Mercato di Campagna Amica (via Morbiducci) dalle 7,30 alle 14, mentre a Fermo in piazza Dante dalle 10 alle 12. Infine ad Ascoli Piceno il Mercato di Campagna Amica si svolgerà in via Tranquilli dalle 9 alle 12. Diverse varietà, colori, forme e grandezze, la zucca è presente in tutta Italia. Negli ultimi anni la sua produzione, spinta anche dai consumi, è raddoppiata. Alla richiesta di zucche ornamentali per la festa di Ognissanti, si è infatti aggiunta una domanda più generale che ha portato a una maggiore presenza del prodotto sugli scaffali. Una riscoperta tutta gusto e fantasia vista la versatilità.