Spiritelli e dolciumi, la frazione diventa "Montescuro per Halloween"

ANCONA – Ci sarà l'aperitivo terrificante al bar, una taverna de los muertos e un giro da paura per Montescuro, addobbato di zucche e pipistrelli. La frazione di Montesicuro si colora di Halloween domani (31 ottobre) e per l'occasione cambierà il suo nome con Montescuro. Gli abitanti si sono organizzati per far rivivere il borgo a grandi e bambini con il classico dolcetto o scherzetto?

Un impegno che vede i residenti della frazione spendersi con amore per la ricorrenza, la festa di tutti gli spiriti. L'appuntamento è alle 18 al bar della frazione che per l'occasione sarà “La taberna de los muertos” con un aperitivo da brivido. Un'occasione per riunire gli abitanti, conoscersi e salutarsi e offrire ai bambini una festa che animerà lo storico centro. Ci sarà anche un giro per la frazione. Lìadesione è aperta a tutti, anche da altre frazioni e città. Chi vuole potrà portare dolcetti e sorprese.