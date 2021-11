Beve troppo al party di Halloween, la festa di una 17enne finisce in ospedale

Finisce in ospedale la festa di Halloween per una 17enne residente nelle vicinanze di Osimo. La giovane stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici in una casa nei pressi di Falconara. Zucche e scherzi, ma anche qualche bottiglia di alcol di troppo. La ragazza, infatti, ha accusato i tipici malori dovuti ai drink di troppo ed è stata portata a Torrette in ambulanza. Condizioni non gravi, tanto che è stata dimessa la notte stessa.

Ad accorgersi della situazione è stata la madre della ragazza che, stando alle ricostruzioni, entrata in casa per controllare l’andamento della festa. Sul posto sono poi intervenuti anche i carabinieri, che hanno identificato tutti i partecipanti, circa quindici e tutti minorenni.