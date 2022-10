Alla guida senza patente, uno ha anche l’eroina: controlli a tappeto nelle strade 

SENIGALLIA - Dice di aver dimenticato la patente a casa, in realtà gli era stata revocata. Denunciato un 40enne a Senigallia durante un controllo della polizia. L’uomo, secondo quanto emerso dalle verifiche, era anche recidivo. In un altro caso, gli agenti del commissariato di Senigallia hanno sorpreso un 25enne extracomunitario a bordo di un’auto, l’atteggiamento nervoso tradiva il possesso di un involucro di eroina. E’ stato denunciato come assuntore.

Due ragazzi, 25 e 20 anni, sono stati sorpresi alla guida di motocicli senza patente: per entrambi è scattata la multa di oltre 5000 euro complessivi ed è scattato il fermo dei veicoli. Multa di 800 euro per il conducente di un’auto risultata non revisionata.

Nel corso dei controlli sono state sottoposte a verifiche 150 persone e 75 veicoli.