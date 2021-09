Haiti, protezione civile delle Marche manda aiuti dopo terremoto e tempesta tropicale

Lo comunica i una nota l'assessore alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, che specifica che il materiale raccolto verrà imbarcato nel volo in partenza da Pratica di Mare per Port-au-Prince previsto per il 12 settembre

La Regione Marche invia aiuti in soccorso alla popolazione colpita dal terremoto e dalla tempesta tropicale ad Haiti. Lo comunica i una nota l'assessore alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, che specifica che il materiale raccolto verrà imbarcato nel volo in partenza da Pratica di Mare per Port-au-Prince previsto per il 12 settembre. "Da diverse settimane dopo il terribile terremoto di Haiti- dichiara l'assessore- abbiamo avuto interlocuzione con la Protezione civile nazionale e abbiamo già dato disponibilità per portare gli aiuti necessari alle popolazioni in quei territori così fragili". Fino ad oggi, aggiunge Aguzzi, "la Protezione civile nazionale non ha richiesto invio di mezzi e uomini perché si ritiene non ci siano le condizioni di sicurezza necessarie. Ieri invece è arrivata la richiesta di spedizione di materiali, abbiamo quindi fatto una ricognizione della disponibilità dai magazzini della Protezione civile della Regione Marche e si è deciso quale tipo di materiale donare, rispettando indicazioni precise. Oggi il materiale è stato trasportato all'aeroporto di Pratica di Mare". Si tratta prevalentemente di dispositivi medici, materiali per l'igiene, coperte e teli ombreggianti.