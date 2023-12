Tenta di estorcere denaro dopo aver hackerato il profilo Instagram: scoperto e denunciato

JESI – L’account ad Instagram bloccato, nel quale aveva previsto una doppia autenticazione, ed una richiesta di denaro per accedere al social e tornare ad utilizzarlo. Vittima del raggiro uno jesino 26enne, il quale lo scorso 17 novembre ha avuto una sgradita sorpresa al momento di entrare nel suo profilo, che non riconosceva più le credenziali sempre utilizzate. Ad insospettire il giovane, un messaggio su Whatsapp da un utente che si identificava come Instagram, con la richiesta del codice a sei cifre necessario per accedere nuovamente all’account.

Intuendo che si trattava di una persona sconosciuta che era riuscita ad entrare abusivamente nel suo profilo, ha provato a scambiare qualche messaggio in modo da ottenere qualche informazione utile ad identificarla, ricevendo però la richiesta di 300 euro per la restituzione dei codici di accesso necessari per reimpostare il profilo Instagram personale, con tanto di codice Iban dove accreditare i soldi. Gli accertamenti effettuati dalla Polizia dopo la querela presentata dal 26enne hanno poi permesso di verificare che sia l'Iban che l’utenza del cellulare erano intestati ad un cittadino nigeriano residente a Cagliari. Che, con l’ausilio delle forze dell’ordine del posto, è stato denunciato per accesso abusivo ad un sistema informatico e tentata estorsione.