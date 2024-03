Paga il commercialista con bonifico ma un hacker lo intercetta: spariti 43mila euro in un click

SENIGALLIA - L’iban era corretto, corrispondeva a quello di un commercialista al quale doveva pagare una parcella, quasi 43mila euro. Accedendo al suo conto online, tramite il servizio di home banking, aveva fatto il pagamento ma la somma non è mai arrivata al diretto interessato. Così un imprenditore di 85 anni è rimasto vittima di un probabile hacker vedendosi scippare in un click una somma considerevole. Il fatto risale al 29 maggio del 2020. Dopo la denuncia fatta ai carabinieri i militari hanno rintracciato il beneficiario dell’accredito, un rumeno di 47 anni, che risulta residente in Lombardia. Il conto corrente dove sono stati indirizzati i soldi bonificati era il suo. Da lì il denaro è stato subito rigirato ad una banca in Finlandia. Il rumeno è finito a processo al tribunale di Ancona, davanti alla giudice Antonella Passalacqua, per frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico.

Si tratterebbe di un mago dell’informatica. L’86enne, legale rappresentante della holding, aveva controllato tutti i passaggi e l'operazione è risultata corretta. La denuncia è stata fatta il 26 giugno 2020. Il rumeno, difeso nel processo dall'avvocato Michele Di Ruggero, attualmente non sarebbe reperibile. Nell’udienza di oggi la giudice ha dato disposizioni di nuove ricerche per informarlo del processo a suo carico. Prossima udienza il 17 dicembre.