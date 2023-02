Ha un foglio di via ma passeggia in città con un amico, denunciato

ANCONA – La polizia nota due giovani camminare velocemente e dopo averli fermati per un controllo si accorge che uno di loro aveva un foglio di via dalla città e non doveva proprio trovarsi nel capoluogo dorico. E' successo ieri, in via Giordano Bruno. I due soggetti stavano camminando a passo svelto così gli agenti hanno deciso di procedere a controllo. Dagli accertamenti è emerso che uno dei due aveva a proprio carico precedenti per furto, insolvenza fraudolenta, lesioni personali. Il secondo, cittadino rumeno di 32 anni, risultava gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, nonché destinatario di un foglio di via obbligatorio dal capoluogo, emesso dal questore di Ancona e della durata di tre anni.



Per tale motivo, l’uomo è stato accompagnato in questura e denunciato all’autorità giudiziaria per violazione del citato provvedimento.