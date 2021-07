Alla guida ubriachi, uno è senza patente l'altro finisce fuoristrada: due denunce

I carabinieri del Norm sono intervenuti per controllare due uomini alla guida delle loro utilitarie. In entrambi i casi avevano superato i limiti alcolemici

Nel corso dei controlli svolti durante le scorse giornate, i carabinieri della Compagnia di Ancona hanno denunciato due uomini, un 44enne ed un 47enne entrambi del posto, per guida in stato di ebbrezza.

Il primo episodio si è verificato lunedì notte: gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno controllato, in Piazza Ugo Bassi, una Fiat Panda condotta dal 44enne. Dalle prime battute l'uomo si è mostrato poco lucido: i militari hanno così proceduto a sottoporlo ad accertamento etilometrico, al cui esito è emerso che il tasso alcolemico era pari ad 1.60 grammi per litro. Inoltre, dalle verifiche svolte nell'immediatezza, i Carabinieri hanno anche accertato come l'uomo fosse sprovvisto di patente poiché ritirata.

Il secondo episodio si è invece verificato nel pomeriggio di lunedì, in Via Mattei, ove gli uomini del Norm sono intervenuti per un sinistro senza feriti, in cui un'autovettura, sempre una Fiat Panda, era autonomamente uscita di strada. I militari hanno dunque eseguito gli accertamenti di rito sul conducente 47enne e anche in questo caso il risultato fornito dall'etilometro è stato impietoso: il tasso rilevato è stato infatti di 2.01 grammi per litro.Inevitabile dunque il ritiro della patente e la denuncia alla Procura di Ancona.

Nel corso dei medesimi servizi sono stati sanzionati amministrativamente numerosi automobilisti indisciplinati: le contravvenzioni più gettonate sono state quelle elevate per utilizzo di telefono cellulare alla guida e superamento dei limiti di velocità.