Guida a zig-zag, contromano e danneggia due moto in sosta: 50enne denunciato per guida in stato d'ebbrezza

ANCONA – I testimoni lo avevano visto procedere a zig zag, imboccare una strada contromano e lamentandosi di essere stati quasi investiti, prima di notare quella retromarcia strana e le moto centrate e sbattute a terra. I fatti risalgono alla scorsa notte, quando i poliziotti sono intervenuti nei pressi di un incrocio in via Trento dove un'autovettura, effettuando una brusca manovra, ha urtato e danneggiato due motoveicoli in sosta per poi allontanarsi.

Gli agenti si sono così messi sulle sulle tracce della persona a bordo del veicolo e dopo qualche ricerca lo hanno fermato nei pressi di via Piave. Al volante c’era un uomo, in stato di semincoscienza, che si è mostrato subito infastidito dalle domande dei poliziotti, senza peraltro riuscire a fornire alcuna spiegazione sul perché si trovasse lì. L’andamento barcollante e l’atteggiamento confuso hanno fatto subitio pensare ad un abuso di sostanze alcoliche: il 50enne ha più volte negato di aver circolato con l’auto sostenendo di trovarsi all’interno della macchina in sosta senza essersi mai spostato dal parcheggio, sebbene alcune persone presenti lo avessero invece visto muoversi in maniera peraltro pericolosa.

I poliziotti procedevano così al controllo dell'uomo, il quale risultava positivo all'etilometro con un tasso alcolemico pari a 2.47 g/L, quasi cinque volte più del limite consentito. La sua patente è stata così ritirata, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e l'uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza.