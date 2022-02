Guida a tutta velocità, non si ferma all'alt: nei guai un 55enne

FABRIANO - Non si ferma all'alt della polizia. Nei guai un 55enne. L'uomo era alla guida con la patente scaduta, è stato multato anche per aver violato i limiti di volecità in centro città. Inoltre, poiché il veicolo era sprovvisto di regolare assicurazione, è stta elevata un'altra sazione con relativo sequestro amministrativo del mezzo.

Nell’ambito dei servizi di controllo sono state controllate 277 persone, 71 locali e 13 autoveicoli.