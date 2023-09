Guida un ciclomotore con due bambini a bordo e la patente revocata: 7000 euro di multa

SENIGALLIA - Viaggiava con due bambini su un ciclomotore privo di assicurazione, di revisione e senza documenti di circolazione. Nell’ambito dei controlli disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, gli agenti del commissariato di Polizia di Senigallia hanno fermato nella giornata di ieri una donna, che stava palesemente infrangendo il codice della strada conducendo un mezzo a due ruote con tre persone a bordo.

Gli accertamenti hanno poi evidenziato che la donna aveva la patente di guida revocata da diversi anni, dopo la contestazione per guida in stato di ebbrezza. Una volta disposto il sequestro del veicolo, le sono state anche contestate sanzioni amministrative per circa 7000 euro.