L'alito puzza di vino e dice frasi sconnesse, automobilista ubriaco denunciato

ANCONA- È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza il quarantenne che ieri notte, intorno alle 2:45, è stato sorpreso al volante dalla Polizia. Gli operatori, impegnati in nei servizi di controllo del territorio, hanno fermato l’auto in transito sulla Flaminia. Alla richiesta di esibire i documenti, gli agenti hanno notato che il conducente aveva un forte alito vinoso, linguaggio sconnesso e un tono di voce immotivatamente alto. Il quarantenne italiano è stato quindi sottoposto ad alcoltest, risultato positivo. Considerato che il tasso alcolemico accertato era superiore ai limiti previsti dal Codice della Strada l'uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e di conseguenza, i poliziotti hanno provveduto al ritiro della patente.