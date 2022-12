Guida ubriaco e viene fermato dai carabinieri: per un 47enne denuncia e ritiro della patente

SENIGALLIA - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, un corinaldese classe 75, è stato controllato questa notte sulla strada della Bruciata, mentre viaggiava a bordo della sua autovettura. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di effettuare il test con etilometro, rilevando un tasso alcolemico di quasi 1,44 g/L. Per tale motivo gli è stata ritirata la partente ed è stato denunciato alla procura della repubblica di Ancona.